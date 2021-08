Risalgono di nuovo i casi di contagio in Sardegna (anche se il dato di ieri era falsato in quanto mancavano all’appello i dati di Carbonia, Nuoro, Oristano e Olbia) e schizza l’indice di positività che si attesta sull’8,7 per cento. Oggi si registrano 283 ulteriori positivi, sulla base di 2.608 persone testate e di 3.230 test processati in totale, fra molecolari e antigenici. Il virus fa anche un’altra vittima, una donna di 82 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

In totale i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+1 rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 237 (3 in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 7.782 persone (+54 rispetto a ieri).