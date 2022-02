Covid, 2.069 nuovi casi in Sardegna. Calano i ricoveri, ma cinque decessi

Continuano ad essere alti i numeri relativi alla diffusione del coronavirus in Sardegna e rimango alti anche i decessi: oggi si registrano cinque vittime. Secondo l’ultimo bollettino si registrano oggi 2069 ulteriori casi confermati di positività al covid-19 (di cui 1689 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12377 tamponi.

Diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: oggi sono 25, tre in meno rispetto a ieri. Si riduce al il numero attualmente in area medica che si assestano a quota 387, dieci in meno rispetto all’ultima rilevazione.

Continua invece ad aumentare il numero delle persone attualmente in isolamento domiciliare che hanno raggiunto le 36023registrando un più 439 rispetto all’ultima rilevazione.

Come detto si registrano purtroppo 5 decessi. Si tratta di un uomo di 63 e una donna di 97 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una di donna di 86 e un uomo di 93, residenti nella provincia di Sassari.