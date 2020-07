Un nuovo contagio è stato registrato nel Sassarese, portando così a 1.370 il numero complessivo di casi accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 87.553 tamponi. I pazienti ancora ricoverati in ospedale sono soltanto quattro, e nessuno di loro si trova in Terapia intensiva, mentre sono otto le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.214 pazienti guariti (uno in più rispetto a ieri), più altri 11 guariti clinicamente. Non si registrano nuove vittime, il totale resta fermo a 133.

Sul territorio, dei 1.370 casi positivi complessivamente accertati, il Sassarese sale a 877, nella Città metropolitana di Cagliari sono 253, nel Sud Sardegna sono 101, nel Nuorese sono 78 e 61 nell’Oristanese.