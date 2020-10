Nell’ultimo aggiornamento sui contagi da coronavirus dell’Unità di crisi regionale si registrano 111 nuovi casi, (che portano a 4.229 il totale dall’inizio dell’emergenza) 89 rilevati attraverso attività di screening legate a precedenti casi riscontrati mentre gli altri 22 sono emersi dai controlli su persone che mostravano sintomi compatibili con la presenza del virus. Si registra anche una nuova vittima, 156 in tutto: il pensionato di Villasor contagiato a un matrimonio e morto ieri al Santissima Trinità di Cagliari. Il picco di casi positivi, tra i più alti mai registrati nell’Isola, arriva con l’esame di 1.783 tamponi riferito alle ultime 24 ore. Con l’arrivo di un nuovo paziente sono 114 le persone ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 20 quelle in terapia intensiva (una in meno rispetto a ieri, il pensionato morto a Cagliari).

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.145. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.777 (+17) pazienti guariti, più altri 17 guariti clinicamente. Come ormai accade quasi sempre, i nuovi casi positivi registrati sono distribuiti su tutto il territorio regionale: 36 nel Nuorese, 27 nel Sud Sardegna, 25 nel Nord Sardegna, 18 nel Cagliaritano e 5 nell’Oristanese.