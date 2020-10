Sale ancora il numero delle vittime da coronavirus in Sardegna, che arriva a quota 156 dall’inizio dell’emergenza. Un anziano di 77 anni di Villasor, ricoverato da meno di una settimana all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, è deceduto. Da quanto si apprende l’uomo aveva contratto il virus, come altre persone, durante una festa di matrimonio a Villasor e soffriva anche di altre patologie.

“Mi è giunta la comunicazione dell’Ats che notifica la presenza di altri tre casi positivi. Le persone positive salgono a 7 – scrive il sindaco, Massimo Pinna, sulla pagina Facebook del Comune -. È già stata avviata la procedura di ricostruzione dei contatti da parte di Ats. Invito tutti i cittadini a prendere coscienza del difficile momento che stiamo attraversando, cerchiamo di limitare le uscite allo stretto indispensabile, rispettando le norme in modo più assiduo”. È stato lo stesso primo cittadino a comunicare, attraverso i social, il decesso dell’anziano. “Oggi è una triste giornata per tutta la comunità sorrese, purtroppo il nostro concittadino colpito da Covid-19, non ce l’ha fatta. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia a nome di tutta la comunità”, scrive il primo cittadino.