C’è anche la Sardegna tra le cinque Regioni a rischio alto di trasmissione del Covid-19 indicate nella bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Iss. L’Isola è insieme a Emilia Romagna, Puglia, Veneto e provincia autonoma Trento. Quattordici Regioni sono a rischio moderato – di queste, nessuna ha una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l’attuale trasmissibilità.

“Si raccomanda alle cinque Regioni che sono ancora classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile di adottare rapidamente misure di mitigazione come indicato nel documento “Prevenzione e risposta a Covid-19”, raccomanda l’Iss nel monitoraggio settimanale.