È il sesto giorno consecutivo senza nuovi contagi, ma il numero complessivo aumenta di uno. Non si tratta di un nuovo caso, ancora una volta il dato complessivo viene modificato perché sono emersi errori nei conteggi, dalla Regione spiegano che l’incremento di un’unità arriva “per l’inserimento di un caso (una persona non residente nell’Isola) verificatosi a marzo nella Città metropolitana di Cagliari e non conteggiato precedentemente”. Con questo aggiornamento di oggi il bilancio complessivo dall’inizio dell’emergenza in Sardegna sale a 1.355. In questo momento sono 215 i positivi in Sardegna con due soli pazienti in Terapia intensiva, altri 41 pazienti sono ricoverati con sintomi mentre 172 persone si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei positivi che sono stati dimessi o guariti sale a 1.010, 947 pazienti guariti (+12 rispetto al dato precedente), più altri 63 guariti clinicamente. Mentre il conteggio totale delle vittime resta fermo a 130 (ieri è stato incrementato di un’unità, ma con un decesso di aprile che per errore non era stato conteggiato).

Dei 1.355 casi positivi complessivamente accertati, 870 sono stati registrati nel Nord Sardegna, 250 nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 79 nel Nuorese e 59 nell’Oristanese. Il numero complessivo dei tamponi effettuati sale a 53.294: rispetto a ieri ne sono stati eseguiti altri 1.326. Nella classifica del numero di tamponi verificati nelle ultime 24 ore dietro la Sardegna si piazzano Marche, Umbria, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise.