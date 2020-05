È il quinto giorno di contagi zero per la Sardegna, i cui casi positivi sono fermi a 1.354. È quanto rilevato dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento di oggi, 26 maggio. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 51.968 test (+895 in più rispetto a ieri). Il bollettino si aggiorna di una nuova vittima, che fa salire il conto totale a 130. “Ma si tratta di un decesso avvenuto ad aprile e non conteggiato”.

Continuano a diminuire i pazienti ricoverati: sono in tutto 43, meno nove rispetto a ieri. Calano di una unità anche le ospedalizzazioni in terapia intensiva, che scendono da 3 a 2. Le persone in isolamento domiciliare sono 181. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 935 pazienti guariti (+5 rispetto al dato precedente), più altri 65 guariti clinicamente. Questa la ripartizione territoriale dei 1.354 casi positivi: 249 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari; 97 nel Sud Sardegna; 59 a Oristano; 79 a Nuoro; 870 a Sassari.