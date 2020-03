In Sardegna si continua ad arrivare, ovviamente su stretto controllo della Regione che nella conferenza stampa odierna ha diffuso i dati aggiornati alle 16 di oggi, 27 marzo. Da giovedì 19, sono 4.998 le persone sbarcate nell’Isola, di cui il 57 per cento in aereo e il 43 per cento in nave. Quanto alle partenze, nello stesso intervallo di tempo di otto giorni se ne sono contate 1.409. Di cui il 46 per cento in areo e il restante 54 via mare.

Tutti i movimenti in aereo sono concentrati nell’aeroporto di Cagliari, l’unico scalo aperto. “I collegamenti con Roma-Fiumicino – ha detto il presidente Christian Solinas – sono due al giorno, mentre con Milano-Malpensa c’è un solo volo quotidiano”. Solinas ha usato toni rassicuranti: “La situazione è sotto controllo, sia attraverso il sistema telematico che abbiamo attivato il 19 marzo scorso per monitorare le persone in quarantena, sia attraverso la app che rilasceremo i prossimi giorni e con la quale verrà assicurata una verifica sui contatti tra personale, utilizzando un modello simile a quello sudcoreana”.

Il capo della Giunta ha poi fatto il punto coi numeri sugli spostamenti interni all’Isola. “Gli oltre 9mioal frestali che hanno accettato di prestare il loro servizio nell’emergenza del coronavirus, hanno già fatto 10.735 controlli, comminando 132 sanzioni trasmesse anche alle Procure” perché la violazioni delle restruizioni è punita con l’ammenda da 206 euro, che è una pena pecuniaria (leggi qui l’approfondimento di Sardinia Post). Rispetto al totale dei controlli, “2.774 sono stati portati avanti nella Città metropolitana di Cagliari, 2.106 nel Sassarese, 1.781 in Gallura, 1.005 in Ogliastra, 951 nell’Oristanese, 555 nel Sulcis”, ha detto Solinas.