Ancora stabilmente sotto i cento il numero dei nuovi contagi in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento si registrano 46 casi di Covid-19, sulla base di 1.284 persone testate. Due i decessi: due uomini di 74 e 77 anni residenti nella Citta Metropolitana di Cagliari. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.604 test. Il tasso di positività è al 2,8 per cento.

Cala il numero di pazienti ricoverati negli ospedali sardi. In terapia intensiva ci sono 17 persone, una in meno rispetto a ieri. In area medica invece sono 146: due in meno rispetto all’ultimo aggiornamento. Diminuisce anche il numero di persone in isolamento domiciliare: sono 2.464, 51 in meno rispetto a ieri.