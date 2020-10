“Oggi abbiamo avuto 12 guariti e nessun positivo. Siamo quindi a 101 (poche ore fa in consiglio comunale avevo detto 113). L’86 per cento di queste persone è isolato a domicilio, quindi non in gravi condizioni”. Lo scrive su Facebook il Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, comunicando la situazione nel capoluogo sardo. “Dopo tre settimane di scuola, alcune classi in isolamento, la municipalità chiusa per un caso di positività, il mercato ittico chiuso domenica per altri 8 casi e le immagini del Bastione di questo fine settimana, a tanti potrebbe venire in mente che ci sia molto da preoccuparsi. Io invece – spiega – sono fiducioso, un po’ per i numeri, un po’ perché sono sempre in contatto con l’Ats e il Santissima Trinità e soprattutto perché ho visto in questi mesi cambiare l’atteggiamento di gran parte delle persone, dopo una fase di “relax” a inizio estate”.

Truzzu informa che in questi giorni è stato fatto il tampone a tutti i frequentatori del mercato ittico (circa 500 persone) e ai concessionari dei box del pesce dei mercati cittadini. “I numeri dei positivi in città sono pari a quelli di fine agosto, dunque in 40 giorni non sono aumentati. Significa, insomma, che possiamo stare tranquilli? Ovvio che no. Ma una cosa possiamo dirla: con i comportamenti giusti non ci sono incrementi preoccupanti – aggiunge – Se stiamo attenti, si usano le mascherine, si lavano accuratamente le mani e si tengono le giuste distanze, possiamo essere assolutamente ottimisti. Come sempre dipende soprattutto da noi”.