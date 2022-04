Covid, 1.780 nuovi casi nell’Isola. Altre quattro persone morte

Ci sono 1.780 nuovi casi di Covid in Sardegna come riporta il consueto bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale. Dei nuovi casi, 1.430 sono stati riscontrati attraverso tampone antigenico, mentre sono stati processati in totale, compresi quindi i molecolari, 10.963 tamponi.

Aumenta il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva dove i posti letto occupati sono 25, ossia uno in più rispetto al penultimo aggiornamento. In calo, invece, il numero dei ricoveri in area medica che sono dodici in meno per un totale di 311 persone.

In diminuzione anche il numero di persone che si trovano in isolamento domiciliare che sono 29.748 (202 in meno rispetto alle ultime ventiquattro ore).

Sono quattro le persone decedute: si tratta di una donna di 82 anni e un uomo di 83, residenti nella provincia del Sud Sardegna e due uomini di 90 e 91 anni, residenti nella provincia di Sassari.