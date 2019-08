Un bambino di tre anni ha rischiato di annegare a Costa Rei, nel comune di Muravera. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio. Il piccolo stava giocando sul bagnasciuga quando è stato visto annaspare in acqua. Subito soccorso dai genitori e dagli altri bagnanti che si trovavano poco distante, è stato trasportato all’ospedale in ambulanza. Non è in pericolo di vita. Ieri un episodio analogo era avvenuto a Posada, nel Nuorese.