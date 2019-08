Un bimbo di un anno e mezzo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro per un principio di annegamento. Il piccolo è caduto in mare mentre si trovava in spiaggia a Posada. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio sul litorale di Orvile. Da quanto si apprende, il bambino stava giocando sul bagnasciuga con i familiari poco distanti da lui.

I primi a soccorrerlo sono stati i genitori, turisti genovesi in vacanza in Sardegna, poi è subito arrivato il bagnino delle postazioni comunali con tutta l’attrezzatura per la prima emergenza e una dottoressa che si trovava in spiaggia. Con un pallone ‘ambu’ è stata praticata la respirazione e il piccolo si è ripreso poco dopo. Sul posto sono poi arrivati i medici del 118 e il bambino è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro.