In seguito al decreto ‘Io resto a casa‘ e all’altro provvedimento col quale il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha limitato l’apertura dei negozi, anche il Ctm ha deciso di sospendere alcune linee. Il blocco scatta da sabato 14 marzo e riguarderà le linee 29, Qsa, Uex e 31R. Lo stop è ovviamente temporaneo, fanno sapere dall’azienda del trasporto pubblico locale. Da lunedì 16 marzo, invece, sono soppresse le linee 16 e Cep, sempre sino a quando i provvedimenti nazionali restano in piedi. Per arrivare al Policlinico di Monserrato si possono utilizzare le linee 8 e 8A.

“Tutte le altre linne – sottolineano ancora dalla municipalizzata del trasporto pubblico locale a Cagliari e nell’hinterland – mantenute e con la frequenza invernale”, quella scattata a settembre. Gli orari si possono consulare come sempre attraverso la app BusFinder o sul sito del Ctm. Per informazioni si puà chiamare il numero verde, 800 078 870, tutti i giorni dalle 8,30 alle 18.30.