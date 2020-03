Sembra una barzelletta. Invece c’è scritto proprio così: “Non c’è il divieto di passeggiare, non lo prevede nessuno dei decreti pubblicati dal Governo. Le passeggiate però devono essere giustificate da validi motivi, ad esempio portare fuori il cane per espletare i propri bisogni (e l’animale deve essere necessariamente in vita)”. Così si legge nel post pubblicato stamattina su Facebook dal Comune di Mamoiada.

L’amministrazione ha fatto il post per spiegare ai cittadini alcune regole su come comportarsi dopo il decreto ‘Io resto a casa‘ e quello di lunedì che ha diposto la chiusura di tutte le attività commerciali che non vendono generi alimentari o beni di prima necessità. Dal Comune hanno poi spiegato gli altri motivi per cui si può uscire di casa. E deve esserci sempre una valida giustificazione, come andare a fare la spesa, recarsi ad assistere altre persone o raggiungere il medico o l’ospedale per sopraggiunti motivi di salute.