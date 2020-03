Un 75enne di Desulo è la sesta vittima sarda del coronavirus. La vittima si chiamava Salvatore Peddio. Lo ha scritto su Facebook il sindaco del paese barbaricino, Gigi Littarru. Il 75enne era un emigrato in Lombardia e viveva a Bergamo, la città più drammaticamente colpita dal Covid-19, tanto che è dovuto intervenire l’Esercito per portare via le bare dagli ospedali (nella foto di copertina). In Sardegna, invece, tra i 206 contagiati sinora accertati (leggi qui), i morti sono due, deceduti entrambi domenica scorsa.

