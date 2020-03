Salgono a 16 le vittime per il coronavirus in Sardegna. Questa mattina è morto un uomo di 76 anni di Guspini. L’uomo era ricoverato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari da venerdì. Il sindaco, Giuseppe De Fanti, aveva dato notizia del suo contagio due giorni fa. “Vorrei rassicurare tutti sullo stato delle cose in quanto gli interventi sono stati posti in campo tempestivamente e tutti i soggetti responsabili hanno attuato in modo rigoroso le procedure previste per il controllo della situazione emergenziale”, aveva scritto sul profilo Facebook del Comune. “Tutti i familiari e le persone venute in contatto con l’anziano sono già in isolamento e sono stati informati per tempo”, ha confermato oggi all’Ansa il sindaco.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, i morti salgono a quindici. Oltre 400 casi di persone contagiate