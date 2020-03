Aumenta il numero di morti in Sardegna a causa del coronavirus. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile che fanno registrare altri tre decessi rispetto a ieri per un bilancio di quindici persone. Il totale dei casi, dall’inizio della diffusione del virus, è di 421 infettati, tra cui rientrano anche i decessi, mentre attualmente sono 395 con un aumento di cinquantadue casi. La buona notizia, che però deve essere confermata dall’Istituto superiore di sanità è che ci sono undici dimessi guariti, mentre sono 80 i ricoveri con sintomi, 19 le persone in terapia intensiva e 296 quelle in isolamento domiciliare. Il numero dei tamponi effettuati in Sardegna per verificare eventuali casi di positività è di 2.859.

È ancora la provincia di Sassari a far registrare il numero maggiore di positività con 309 casi, seguita dalla Città metropolitana di Cagliari che finora ha avuto 64 persone contagiate. Poi c’è Nuoro con 26 casi, il Sud Sardegna con 15 e infine l’Oristanese che ha avuto un totale di 7 contagi.

Prosegue dunque la situazione difficile nell’Isola, tema di cui parleranno il presidente della Regione, Christian Solinas o l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, a fornire maggiori dettagli durante la video conferenza stampa che inizierà alle 19 e che verrà trasmessa in streaming anche sul sito della Regione.