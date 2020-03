Arriva una buona notizia da Sarroch dove ieri sera è scattato l’allarme per un sospetto di contagio ai danni di due dipendenti di imprese di manutenzione che lavorano all’interno dello stabilimento della Saras. I tamponi effettuati, infatti, sono negativi come riporta, seppure con prudenza, anche il sindaco, Salvatore Mattana, sul suo profilo Facebook: “Care e cari cittadini, ho avuto comunicazione, per ora ufficiosa, che i tamponi effettuati sui due lavoratori che operano nell’area Industriale di Sarroch e sono alloggiati presso una struttura alberghiera hanno avuto esito negativo e di questo siamo tutti molto contenti. Attendiamo la ufficialità della notizia per altri aggiornamenti”.

Rientra l’allarme dunque dopo che il sospetto di positività da parte dei due uomini aveva costretto a isolare l’albergo dove i due erano alloggiati. Si tratta – secondo quanto riporta l’Ansa – di due colleghi che dividono la stanza e che sono arrivati in Sardegna dalla Sicilia il primo marzo. Uno di loro aveva accusato una tosse grassa e era scattato l’allarme, rientrato questa sera dopo l’esito del test. Il compagno di stanza non aveva mostrato, invece, alcun sintomo.