Il conteggio dei casi di Covid-19 arriva a 293 contagi in tutta la Sardegna. Dagli ultimi dati forniti dall’Unità di crisi regionale emerge che oggi 20 marzo ci sono 87 nuovi casi rispetto a ieri: quasi tutti a Sassari. Su un totale di 1.912 test effettuati, continuano ad aumentare i tamponi con esito positivo nella provincia del capoluogo turritano che con gli 82 di oggi arriva a 216 casi, 43 (+2) nella Città metropolitana di Cagliari, 22 (+1) a Nuoro, 8 (+1) nel Sud Sardegna e 4 (+1) a Oristano. I pazienti ricoverati sono in tutto 71 (56 con sintomi e 15 in terapia intensiva), mentre ci sono 217 contagiati che si trovano in isolamento domiciliare. “Il dato progressivo dei casi positivi – spiegano dalla Regione -, comprende il primo paziente guarito e altri due clinicamente guariti. Due i decessi in Sardegna dall’inizio dell’emergenza, a cui si sommano altri sei sardi che hanno perso la vita nella Penisola.