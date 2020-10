Un’altra giornata di contagi in Sardegna dove, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino emanato dall’Unità di crisi regionale, ci sono 167 nuovi casi. Di questi, 127 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 40 da sospetto diagnostico. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 6.643. Aumenta anche il numero delle vittime che sono quattro (il bollettino ne riporta tre perché per il quarto non era ancora arrivata la conferma delle autorità sanitarie). Il totale dei decessi arriva così a 181 persone. Le vittime sono tre donne, due residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 81 e 78 anni, e una di 52 residente nel Sud Sardegna. La quarta, invece, è un uomo di 88 anni ricoverato cardiopatico, ricoverato da alcuni giorni nel reparto Malattie infettive del Santissima Trinità di Cagliari.

Sono 236, dieci in più rispetto al penultimo aggiornamento, i pazienti ricoverati in ospedale in reparti non intensivi. Cresce anche il numero dei ricoveri in terapia intensiva che da 34 arriva a trentasei. Aumentano i pazienti guariti che sono 54 in più ai quali si aggiungono altri 34 guariti clinicamente per un totale di 2.618 persone. In una giornata sono stati effettuati 2.223 tamponi per un totale di 235.250. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, l’incremento maggiore c’è stato in provincia di Sassari con 73 nuovi casi che portano il totale a 3.020. Cresce anche il numero nella Città metropolitana di Cagliari che con 27 nuovi contagi arriva a 1.141 positivi dall’inizio dell’emergenza. Sono 23 i nuovi contagiati nelle province del Sud Sardegna e Nuoro che hanno lo stesso numero complessivo di contagi che sono 977. Infine, sono 21 i nuovi casi a Oristano che portano il totale a 528.