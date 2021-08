Da un pattugliamento con il drone delle spiagge e delle zone circostanti per il rischio incendi, il monitoraggio della polizia locale di Sassari è finito con la scoperta di un campeggio abusivo nella pineta di Porto Ferro. Così gli agenti hanno individuato 15 gruppi di persone accampati in una parte non facilmente accessibile dalla strada.

Grazie alle immagini del sistema di pilotaggio remoto la Polizia locale ha visto auto, tende, camper ben organizzati nel cuore di un’area Sic (sito di interesse comunitario), già soggetta a uno specifico livello di protezione a livello europeo e in più a elevato rischio incendi. I quindici gruppi sono stati sanzionati e fatti andare via. “I campeggi abusivi sono anche altamente inquinanti e pericolosi per l’ambiente – spiegano dalla polizia – perché non hanno servizi organizzati né vie di fuga previste in caso di incendi”.

La Polizia locale ha anche monitorato tutti i litorali sassaresi, elevando 70 sanzioni “per sosta selvaggia”: le auto erano parcheggiate in zone in cui avrebbero impedito il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza (ambulanze e mezzi della Protezione civile, dei vigili del fuoco o delle forze dell’ordine).

Proseguono anche i controlli in borghese nelle spiagge, per scovare gli incivili che rubano sabbia, conchiglie e abbandonano rifiuti e mozziconi. A Platamona, sempre nel fine settimana, sono state sanzionate due persone che, dopo aver fumato, hanno nascosto i mozziconi sotto la sabbia.