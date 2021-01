La Corte dei conti di Cagliari ha condannato per danno erariale Franco Magi, uno dei consulente in Regione di Christian Solinas. A emettere il verdetto contro Magi è stata la Sezione giurisdizionale presieduta da Angela Silveri, con Lucia D’Ambrosio estensore. La condanna riguarda l’accertamento del danno erariale da parte dei giudici contabili. E infatti il consulente di Solinas deve restituire adesso 73.500 euro.

La notizia è riportata su La Nuova Sardegna oggi in edicola. I fatti riguardano il periodo in cui Magi, in quota Psd’Az, il partito di Solinas, fu scelto dalla politica come presidente di SardegnaIt, la società in house della Regione che aveva preso in locazione cinque piani delle Torri di Santa Gilla, i palazzi di proprietà di Sergio Zuncheddu, l’editore de L’Unione Sarda, a processo per la vicenda ribattizzata dalla stampa Affittopoli insieme ad altre nove persone con l’accusa di turbativa d’asta.

Magi, in qualità di presidente del Cda, approvò la scelta di utilizzare quei locali come sede della società. Tanto che la Sezione giurisdizionale della Corte ha attribuito a Magi una “condotta omissiva gravemente colposa”, è scritto nel dispositivo. Di qui appunto il danno erariale con restituzione della somma. Magi è uno dei due consulenti (l’altro è Christian Stevelli) per i quali Solinas è indagato per abuso d’ufficio.