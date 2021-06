Guidava in stato di ebbrezza, contromano sulla Statale 131 Dcn, all’altezza di Siniscola in direzione Olbia. Un automobilista di 60 anni è stato bloccato dalla Polizia stradale dopo la segnalazione da parte di altri automobilisti arrivata al centralino della Questura di Nuoro. Oltre alla sanzione, al 60enne è stata ritirata la patente. È intervenuta la pattuglia della Polstrada di Orosei, che è riuscita a rintracciare il veicolo all’interno dell’area di servizio in prossimità del bivio per Lula. Gli agenti, dopo aver identificato l’automobilista visibilmente alticcio, hanno proceduto ai controlli con l’etilometro, dal quale è risultato appunto che l’uomo era in stato di ebbrezza.