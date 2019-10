Sono stati arrestati i presunti autori della rapina messa a segno lo scorso 24 settembre in piazza del Carmine a Cagliari: la Squadra mobile ha fatto scattare le manette contro due persone, di cui non è stata ancora resa nota l’identità. Erano le 6 di mattina quando un commerciante – Sergio Piscedda, di 61 anni – venne fermato sotto casa: aveva con sé un borsello di preziosi che i malviventi gli strapparono per poi fuggire a bordo di un’auto. Valore del bottino: 100mila euro. Nelle prossime ore si capirà se la polizia ha anche recuperato almeno parte della refurtiva. La Questura chiarirà pure il ruolo avuto da una terza persona che quel 24 settembre aveva atteso i rapinatori in macchina.