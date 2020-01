Ha derubato il suo datore di lavoro, facendo sparire gioielli per oltre cinquemila euro che ha poi rivenduto in un negozio ‘compro oro’, ma è stata scoperta. Una 34enne di Serramanna è stata denunciata dai carabinieri. La donna lavorava come colf nell’abitazione di un 61enne di Cagliari e approfittando della sua assenza ha rubato numerosi gioielli. La dipendente infedele si è poi presentata in un negozio compro oro per rivendere i preziosi, dicendo alla titolare che erano di sua proprietà. La vittima, scoperto il furto, ha presentato una denuncia ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno da subito concentrato l’attenzione sulla colf ed effettuando una serie di controlli hanno anche individuato il compro oro in cui erano stati rivenduti i gioielli. La giovane donna è stata denunciata.

[Foto d’archivio]