Carrasciali Timpiesu 2024: il carnevale di Tempio va in scena con le nozze tra Re Giorgio e la popolana Mannena

La pioggia non ferma il lavoro di preparazione per la sfilata di domenica 11 Febbraio, la giornata dedicata alle nozze reali fra Re Giorgio e Mannena, la popolana ascesa allo status di Regina. Sono pronti anche gli otto carri impegnati nel concorso che, dopo il giudizio attento della giuria, decreterà il vincitore delle diverse categorie con la consegna dell’ambito Oscar del Carnevale, realizzato per il secondo anno consecutivo dai ragazzi del Liceo Artistico De Andrè .

La sfilata da anni è strutturata in un “Pre Show” condotto da Alessandro Achenza sul grande palco posto in Piazza XXV Aprile. Lo spettacolo rafforza ed esalta il tema allegorico dell’edizione 2024. Musiche e canzoni elaborate e rivisitate, sono parte integrante dello spettacolo grazie alla voce della cantante Susanna Fanti. Sul palco l’esibizione dei ballerini: l’ensamble è composto di professionisti tra i migliori in Sardegna che contano, con i loro spettacoli, più di cento repliche all’anno in tutta l’isola, guidati dal coreografo e ballerino Angelo Carcangiu.

Il “Pre Show” rappresenta l’apertura del simbolico sipario sul grande spettacolo del Carrasciali Timpiesu. Apre il corteo Re Giorgio, realizzato dal maestro cartapestaio Antonio Asara con il supporto della Pro loco cittadina, preceduto dalla “Corte del Re” coreografata da Stefano Corongiu. Mannena segue il Re accompagnata dalla Banda Città di Tempio . Il corteo comprende: i Carri allegorici dei maestri cartapestai tempiesi con le loro strepitose creazioni di cartapesta, le allegorie, i costumi e le coreografie più disparate , i gruppi estemporanei, che non tradiscono mai per originalità e sagacia, e gli immancabili ospiti di Vignola, Trinità, Badesi, Aglientu e la new entry, Luras. Il lungo corteo mascherato, è arricchito inoltre dalla scuola di ballo cittadina Dansoul Studio, da musicisti e artisti di ogni genere.