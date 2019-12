Due linee circolari interne e altrettante esterne. Più la linea Litoranea (L) e la numero 9. Così il Ctm, la municipalizzata del servizio pubblico a Cagliari e hinterland, ha deciso di coprire i collegamenti per la notte di Capodanno. Gli autobus viaggeranno sino alle 3,30 del mattino. Ci sarà solo una ora di colegamenti scoperti, tra le 21,30 e le 22,30, quando si concludono le tratte ‘normali’ e comincia appunto il servizio extra programmato per San Silvestro. A bordo ci saranno le guardie giurate, come annunciato oggi dal presidente Roberto Porrà e dal sindaco Paolo Truzzu. I biglietti si possono acquistare anche sull’autobus, con un sopraprezzo di 50 centesimi rispetto a un euro e 30 di costo ordinario. A seguire i percorsi di ciascuna linea e la frequenza. In coda all’articolo la mappa del Ctm.

CIRCOLARE INTERNA ROSSA. Frequenza: ogni 40 minuti.

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma (corsia centrale) – viale Diaz – Ponte Vittorio – viale S. Bartolomeo – S. Elia – via Schiavazzi – viale S. Elia – via V. di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Euro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – Amsicora – via Della Pineta – via Scano – Largo Gennari – via Pergolesi – via Petrarca – via Dante – Piazza Giovanni XXIII – via 28 Febbraio – via Nastro Azzurro – via Donoratico – viale Ciusa – via Romagna – via Liguria – via Campania – via Cadello – via M. Piovella – via Sirai – via Cinquini – via Is Cornalias – via Piero Della Francesca – via Peretti – Ospedale Brotzu – via Piero della Francesca – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti – via Dessì/Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Emilia – via Abruzzi – Piazza S. Michele – viale S. Avendrace – viale Trieste – via Roma – Piazza Matteotti.

CIRCOLARE INTERNA NERA. Frequenza: ogni 40 minuti

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma – via Maddalena – viale Trieste – via Sant’Avendrace – via San Michele – piazza San Michele – via Is Mirrionis – via Pertusola – via Meilogu – via Quirra – via Is Cornalias – via Piero della Francesca – Ospedale Brotzu – via Crespellani – via Tiepolo – via Gherardo delle Notti -Deliperi – via Carpaccio – via Giotto – via Piero della Francesca – via Is Cornalias – via Quirra – via Ciociaria – via Is Mirrionis – via Campania – via Liguria – via Romagna – viale Ciusa – via Donoratico – via 28 Febbraio – piazza Giovanni XXIII – via Pascoli – via Petrarca – via Pergolesi – Largo Gennari – via Scano – via della Pineta – viale Diaz – viale S. Bartolomeo – viale Sant’Elia – via Schiavazzi – viale Sant’Elia – via Vergine di Lluc – via S’Arrulloni – via Scirocco – via Libeccio – via Zeffiro – via Aquilone – via Tramontana – viale Poetto – viale Diaz – via Roma – piazza Matteotti.

CIRCOLARE ESTERNA ROSSA. Frequenza: ogni 30 minuti

Percorso: Piazza Matteotti – via Roma (corsia centrale) – via Diaz – via Stazione Vecchia – viale Bonaria – viale Cimitero – via Dante – via San Benedetto – viale Marconi – Quartu – via Br. Sassari – Quartucciu – Selargius – via Trieste – Monserrato – via Zuddas – via Cabras – via Italia – via Santa Maria Chiara – via Cadello – via Is Mirrionis – Piazza d’Armi – viale Merello – via de Magistris – viale Trento – via Sauro – viale Trieste – via Roma – Piazza Matteotti.

CIRCOLARE ESTERNA NERA. Frequenza: ogni 30 minuti

Percorso: piazza Matteotti – via Roma – via Maddalena – viale Trieste – via Pola – Corso Vittorio Emanuele – viale Merello – piazza D’Armi – via Is Mirrionis – via Cadello – via Santa Maria Chiara – via Legnano – via Riva Villasanta – via Italia – Monserrato – via Cabras – via Zuddas – Selargius – Quartucciu – Quartu – via Brigata Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Marconi – via S. Benedetto – via Paoli – via Sonnino – via XX Settembre – via Roma (carreggiata centrale) – piazza Matteotti.

LINEA LITORANEA. Frequenza: ogni ora

Percorso: piazza Matteotti – via Roma, Viale Diaz – viale Poetto – Lungomare Poetto di Cagliari – Lungomare Poetto di Quartu – Bussola – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – via Vico – via Fratelli Bandiera – via Fiume – Margine Rosso – viale Leonardo da Vinci – Cantoniera di Flumini – via dell’Autonomia Regionale Sarda – Piazza Santa Maria Degli Angeli – via dell’Autonomia Regionale Sarda – via Leonardo da Vinci – Margine Rosso – via Fiume – via Fratelli Bandiera – via Vico – viale Colombo – via Marconi – via Br. Sassari – via Cagliari – via Marconi – viale Colombo – Bussola – Lungomare Poetto di Quartu – Lungomare Poetto di Cagliari – viale Poetto – Viale Diaz – Via Roma – Piazza Matteotti.

LINEA 9

Percorso: Piazza Matteotti, Roma, Trieste, Sant’Avendrace, Piazza San Michele, Abruzzi, Fangario, Viale Elmas, Pino Solitario, Sulcitana Elmas, Sulcitana Assemini, Carmine, Europa, Rio Sa Murta, Sarcidano, Africa, Gobetti, Cagliari, Nazionale, Repubblica, Stazione Decimomannu.

Info: www.ctmcagliari.it. App: Busfinder. Numero verde gratuito: 800078870