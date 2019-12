A Capodanno in pullman per festeggiare in piazza con Vinicio Capossela (nella foto) e per gli altri appuntamenti del San Silvestro cagliaritano. Ultima corsa alle 3.30 del mattino per tornare a casa magari a Elmas o a Selargius. Con i pullman presidiati dalle guardie giurate per garantire sicurezza a passeggeri e conducenti. Valgono normali biglietti e abbonamenti, ma è possibile acquistare il ticket a bordo con una maggiorazione speciale di 50 centesimi. È il piano speciale studiato da Comune e Ctm per fronteggiare il prevedibile assalto al centro storico di cagliaritani e turisti. Il Ctm, sino alle 3.30, metterà a disposizione le sue ‘circolari’ per assicurare a tutti il ritorno a casa. Evitando tra l’altro che qualcuno si metta al volante dopo qualche bicchierino di troppo. Il cantautore amante della Sardegna sarà l’evento di punta sul palco principale di piazza Yenne mentre gli altri due poli d’attrazione per i festeggiamenti di fine anno saranno a Villanova, in piazza San Giacomo, e in piazza Santa Croce a Castello.

“Abbiamo cercato – ha spiegato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu – di garantire un Capodanno sostenibile con meno auto e più mezzi pubblici per evitare il congestionamento del centro”. Piano speciale anche per i fuochi d’artificio. “Ci saranno – ha spiegato l’assessore del Turismo, Alessandro Sorgia -. e dureranno un quarto d’ora, ma saranno il meno rumorosi possibile”. Un servizio per tutta l’area metropolitana: “Saranno assicurati i collegamenti – ha detto il presidente del Ctm, Roberto Porrà – con tutti gli otto Comuni del Ctm. Le frequenze delle circolari interne saranno di quaranta minuti, quelle esterne di 30 minuti e la litoranea e la linea 9 avranno una frequenza ogni ora”.

