Il capolavoro del social media manager è servito. Lo ha confezionato l’addetto alla comunicazione della cantina Santa Maria La Palma, ad Alghero. La foto raffigura Akenta, il vino spumante della casa. E una scritta: “Take that! (prendi questo). Un gioco di parole per rispondere a Robbie Williams, lo storico leader dell’omonima band inglese che poi è diventato solista. Williams, non più tardi di qualche giorno fa, ha fatto sapere che non tornerà più in Sardegna perché troppo cara.

La replica della cantina, con toni assolutamente concilianti, non si è fatta attendere, diventando una trovata pubblicitaria che su Facebook è stata molto apprezzata per l’originalità. Il post, che molto velatamente fa il verso al cantante britannico, recita: “Dai Robbie Williams, torna a trovarci in Sardegna. Il vino lo offriamo noi”. Sullo sfondo dell’immagine scelta dalla cantina, le stelle che richiamano da un lato il clima natalizio e dall’altro il brindisi di Capodanno sempre più vicino.