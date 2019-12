“Che strano che avete un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro… lo è diventato anche per me!”. Il posto troppo caro è la Sardegna, almeno stando alle parole della pop star inglese Robbie Williams. A rivelare la sua considerazione è stata Carolina Di Domenico, conduttrice televisiva che ha raccontato lo scambio di battute con il cantante nel dietro le quinte della finale di X Factor.

Il cantante è stato in Sardegna almeno due volte: in un caso, nel 2015, per un concerto di ferragosto in Costa Smeralda al Cala di volpe, in un altro caso è stato paparazzato sempre in zona.