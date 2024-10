Cantieri per costruire ville sulla costa di Porto taverna, il Grig: “Verificare la regolarità”

“Tre cantieri edilizi in corso in riva al mare per conto di tre privati dal nome straniero sulla costa di Porto Taverna, litorale di Loiri Porto San Paolo. Ruspe e mattoni all’opera per demolire vecchie strutture e costruire nuovamente. Tre ville”. Lo denunciano dal Grig che hanno presentato una richiesta di accesso agli atti.

“Siamo in area tutelata con il vincolo paesaggistico – ricordano dal Grig -, siamo nella fascia costiera di massima tutela”.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico ha inoltrato ieri “una istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione di opportuni provvedimenti per verificare la legittimità o meno dei lavori in corso – spiegano -. Coinvolti il Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, l’Unione dei Comuni “Riviera di Gallura”, il Comune di Loiri – Porto San Paolo, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Guardia costiera, informata per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania”.

Il Grig “auspica rapidi controlli per appurare la regolarità dei lavori in corso”.