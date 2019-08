L’ordinanza della Regione rimane in vigore: i cani avranno il divieto di accesso alle spiagge libere dalle 8 alle 20, mentre potranno andare nelle zone dedicate e regolamentate dai singoli comuni. Così hanno deciso i giudici del Tar Sardegna che, come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla Lida (Lega italiana dei diritti dell’animale) che chiedeva l’annullamento del documento della Regione. Nonostante tecnicamente non si tratti di una sentenza, di fatto lo è perché i tempi per arrivare al giudizio di merito faranno sì che la stagione balneare si concluda. Dunque, il regolamento rimane in vigore e i padroni dei cani che si recheranno al mare fuori dagli orari consentiti e dalle zone adibite, saranno esposti alle sanzioni.