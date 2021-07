È stato ritrovato alle 16.45 il corpo di Paolo Sedda, il sub disperso ieri nella grotta antistante la spiaggia di Cala Luna, sulla costa centro orientale della Sardegna. Il corpo del 48enne, agente in servizio nella Questura di Nuoro, è stato avvistato nella quarta immersione di oggi degli specialisti speleo-sub dei Vigili del fuoco ad una profondità di 16 metri e ad una distanza di 120 metri dall’ingresso della grotta risorgiva. Per cercare il sub disperso erano entrata in mare anche una tasl force nazioanle con vigili del fuoco specializzati arrivati da Napoli e da Vicenza per alternarsi coi colleghi sardi durante le ricerche.