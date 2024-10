Cagliari, uomo investe un bimbo di 8 anni. Prima le reticenze, poi il racconto di com’è andata

Un uomo di 41 anni ha investito un bimbo di otto anni ed è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Cagliari-Sant’Avendrace. I militari sono intervenuti al Santissima Trinità dove il padre del bambino, insieme al 41enne, lo aveva portato dopo l’incidente riferendo nell’immediato che era stato travolto da un non meglio indicato veicolo mentre si trovava in strada. Il bambino, per le sue condizioni di politrauma, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “G. Brotzu”, è attualmente ricoverato e non è in pericolo di vita.

All’esito dei primi accertamenti il padre ha superato le prime reticenze e raccontato l’esatta dinamica dell’incidente. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. L’Autorità giudiziaria è stata informata di tutta la vicenda e ora dovrà valutare eventuali profili di responsabilità penale che potranno emergere a seguito dello scioglimento della riserva sulla prognosi del giovane investito. Nel frattempo i militari stanno proseguendo nelle indagini per chiarire i contorni della situazione.