Un nuovo riconoscimento, un nuovo faro acceso sul capoluogo della Sardegna. Questa volta ad accorgersi delle bellezze della destinazione turistica che negli ultimi anni sta riscuotendo molti successi è la testata giornalistica britannica The Guardian. “E improvvisamente c’è Cagliari: una città nuda che si erge ripida, ripida, dall’aspetto dorato, ammucchiata nuda verso il cielo …” Così scrisse DH Lawrence nel 1921 sulla navigazione verso la Sardegna. Quasi 100 anni dopo, la città che ha fatto allo scrittore “pensare a Gerusalemme” è altrettanto impressionante”, è la citazione riportata dall’articolo che racconta della storia di Cagliari. Il quotidiano, nella versione online ha messo Cagliari tra le migliori sei città balneari d’Europa. “Le località balneari – si specifica all’interno dell’articolo – offrono un’atmosfera vivace, un’ampia scelta di ristoranti e luoghi raffinati in cui soggiornare, nonché il tempo per godersi il sole”. E Cagliari ha tutte le caratteristiche giuste. L’articolo riporta una breve guida di quello che si può vedere e fare in città. A partire dalla spiaggia del Poetto con un “mare poco profondo adatto ai bambini”, o la Torre Spagnola del XVI secolo e ancora il percorso sul lungomare dedicato “a jogger, rollerblader e ciclisti, ci sono anche club di immersioni e vela, beach volley e altro ancora”. Una menzione anche per il Parco di Molentargius, la Cittadella dei Musei, l’anfiteatro romano “in fase di restauro: si parla di un elenco Unesco, anche se per ora è ancora disordinato e fatiscente”. E ancora il Bastione di Saint Remy, l’orto botanico universitario e tutto il quartiere di Castello. Nella top sei con Cagliari ci sono Cadiz (Spagna), Tolone (Francia), Rovinj (Croazia), Volos (Grecia) e Ostend (Belgi0).