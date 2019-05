Un Falcon dell’Aeronatutica è partito da Cagliari per il trasferimento a Torino di un bimbo di 10 anni in pericolo di vita. Le sue condizioni erano molto preoccupanti a causa do una grave patologia ed è stato necessario un volo d’urgenza garantito dal 31esimo Stormo per garantire il ricovero nell’ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese.

Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene ogni giorno e a qualunque ora in prontezza per i trasporti sanitari urgenti, è decollato alle 19.30 circa dall’aeroporto di Ciampino. Dopo l’atterraggio a Cagliari, sul velivolo sono stati imbarcati il piccolo paziente, i genitori e un’equipe medica per assicurare l’assistenza durante il volo. Ripartito dalla Sardegna, l’aereo è atterrato nell’aeroporto di Torino, da dove il bambino è stato trasferito in ambulanza all’ospedale. Il volo sanitario è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla sala Situazioni di vertice del Comando della squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che si occupa, tra l’altro, del coordinamento di questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.

Un intervento analogo c’è stato anche venerdì quando il Falcon 50 dell’aeronautica ha raggiunto Cagliari per portare al Gaslini di Genova un piccolo di soli 25 giorni in imminente pericolo di vita.

[foto di repertorio]