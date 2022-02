Cagliari, a processo per molestie danneggia l’aula del Tribunale

Era stato arrestato dalla polizia per essersi spogliato davanti a una donna che giocava con i suoi bambini, simulando un atto sessuale, e oggi al termine del processo terminato con la convalida e il ritorno in libertà ma con l’obbligo di dimora a Quartu, si è lasciato andare a un altro ‘show’, danneggiando un’aula del Tribunale di Cagliari. Protagonista un 29enne straniero che è stato nuovamente arrestato, questa volta dai carabinieri, per danneggiamento aggravato.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 13, al termine del processo con rito direttissimo per molestie, atti sessuali davanti a minori e resistenza a pubblico ufficiale, si è concluso. Il 29enne, in preda all’agitazione pare collegata ad alcuni problemi psichici, si è introdotto in un’aula dove era in corso un’udienza e ha messo sotto sopra ogni cosa danneggiando anche i banchi. Sul posto sono arrivati i carabinieri che prestano servizio in Tribunale e lo hanno subito arrestato.