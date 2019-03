Un migrante marocchino di 25 anni è stato accoltellato questa mattina ad Assemini ed è attualmente ricoverato al Policlinico di Monserrato, con la perforazione di un polmone ma non in pericolo di vita. Il giovane, intorno alle 6:15 ha bussato alla porta di una abitazione di via Tevere chiedendo aiuto alla proprietaria, una giovane di 27 anni.

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato lo straniero al pronto soccorso del Policlinico. I medici visitandolo hanno riscontrato quattro ferite da arma da taglio al dorso, una delle quali aveva perforato un polmone , decidendo l’immediato ricovero. In mattinata è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico. I carabinieri della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Assemini hanno immediatamente avviato le indagini nel tentativo di individuare l’aggressore.