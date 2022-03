Brucia l’auto di una 80enne: fiamme su altre 4 auto, palazzina evacuata

Momenti di paura durane la notte in via Capitanata a Cagliari, una traversa di via Campania, tra le fine del quartiere di Is Mirrionis e l’inizio della cosidderra ‘zona regioni’. L’incendio di un’auto parcheggiata sotto il piano pilotis di una palazzina si è propagato ad altre quattro macchine e due moto. Gli inquilini della palazzina sono stati allontanati.



Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato intorno alle 22. Le fiamme si sono velocemente spostate sugli altri veicoli, rischiando di danneggiare anche il primo piano della palazzina. Sul posto, chiamati dai residenti, sono intervenuti i vigili del fuoco con tre squadre provenienti dalla sede centrale di viale Marconi e dal distaccamento del Porto.



L’intervento dei vigili del fuoco è durato diverse ore. Il rogo è stato spento e tutta l’area è stata messa in sicurezza. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini sull’episodio. L’incendio, da quanto si apprende, è partito dall’auto di un’anziana di circa 80anni.



Sempre a Cagliari, fiamme – ma stavolta di origine dolosa – in via Santa Gilla, nel quartiere di Sant’Avendrace. Lì un’auto è stata data alle fiamme, del caso si stanno occupando i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, e la polizia, al lavoro sulla pista investigativa.

[Foto Ansa]