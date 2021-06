Boccata d’ossigeno per la campagna vaccinale in Sardegna: sono, infatti, arrivate nell’Isola 79mila dosi di Pfizer che erano attese tra il 2 e il 3 giugno. Lo fa sapere all’Ansa l’assessorato regionale della Sanità.

A queste dosi si aggiungono ulteriori 10mila, sempre di Pfizer, che già attese per la giornata di oggi e che rappresentano un anticipo di scorte rispetto ad una consegna programmata per il 24 giugno.

Nei giorni scorsi la Sardegna aveva sofferto per la carenza di questo siero, il più utilizzato da quando sono state aperte le adesioni per gli over 40. Ora si potrà andare più spediti nelle somministrazioni, in attesa che arrivino ulteriori forniture dalla struttura commissariale.

E intanto l’Ats attende da Roma l’ufficializzazione dell’ampliamento della campagna a tutti, senza fascia d’età. Se arriverà la direttiva dall’ufficio del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, dal prossimo 3 giugno anche nell’isola si potranno prenotare le adesioni per i più giovani (16-39 anni) ad oggi ancora esclusi.

Ma le prenotazioni – vista la carenza di Pfizer o Moderna, i due sieri raccomandati per questa fascia – non saranno immediate, ma potrebbero essere fissate per metà giugno.