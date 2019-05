Chiusura per trenta giorni. È la decisione presa dalla Questura di Cagliari nei confronti del bar sala-slot di via Roma al centro di un minuzioso controllo da parte della polizia mercoledì pomeriggio.

La decisione non è legata solo all’ultima ispezione, che si è conclusa con sanzioni amministrative per 70 mila euro e una segnalazione per un cittadino algerino trovato in possesso di droga, ma per altri controlli eseguiti nelle ultime settimane anche da parte degli agenti della polizia ferroviaria. All’interno del bar, infatti, sono stati più volte identificati personaggi noti alle forze dell’ordine o pregiudicati. Il Questore di Cagliari, Pierluigi D’angelo valuterà se prolungare la chiusura dell’esercizio commerciale oltre i 30 giorni.