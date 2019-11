Un bimbo di appena un mese è morto nella notte mentre dormiva. La tragedia è avvenuta a Sassari. Secondo quanto riporta La Nuova Sardegna il piccolo sarebbe stato messo a letto dalla madre che poi poco dopo, verso le 22, è andata a controllarlo. A quel punto si è accorta che c’era qualcosa di strano, il bambino non respirava più. La donna ha subito allertato il marito e gli altri familiari. In un primo momento avrebbe cercato di salvarlo con le manovre di rianimazione alle quali però il figlio non ha risposto. Neanche a quelle del medico del 118 che, raggiunta l’abitazione, ha cercato di rianimare il neonato per quaranta minuti. Ora sarà l’autopsia a spiegare le cause del decesso, tra le ipotesi la sindrome della morte in culla.