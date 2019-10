Un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare partito dalla base militare di Ciampino, è decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare una bambina di 11 anni in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia. Lo rende noto l’Aeronautica militare. Giunto a Cagliari, l’equipaggio si è attivato per consentire l’imbarco immediato della piccola paziente accompagnata dalla madre e da una equipe medica del Brotzu dove la bambina era ricoverata. Il volo, Cagliari – Venezia, si è concluso poco dopo le 18. Giunti sull’aeroporto veneto, la piccola è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Padova. Ad attivare le procedure di volo sanitario è stata la Prefettura di Cagliari.