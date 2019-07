Un uomo di 80 anni e una donna di 85, residenti in Lombardia, sono finiti fuori strada sulla Statale 131 ‘Carlo Felice’, dopo essersi ribaltati più volte con la loro autovettura all’altezza del bivio di Bonorva, in provincia di Sassari. Sul posto è arrivato l’elisoccorso del 118 che ha trasportato i due anziani all’ospedale di Sassari: le loro condizioni sono gravi. Per estrarre i due pensionati dall’abitacolo dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Macomer che hanno dovuto usare le cesoie. Sul posto le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.