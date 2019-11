Le telecamere posizionate al piano terra della caserma dei carabinieri di Tortolì, in via Cedrino, hanno ripreso il raid incendiario che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha distrutto l’Alfa 159 del maresciallo Marcello Cangelosi, 51 anni, comandante della stazione.

Le immagini svelano le mosse di un uomo incappucciato, vestito con abiti scuri e agile nei movimenti. Erano circa le due di notte quando l’individuo è sbucato da via Sassari per poi entrare in via Cedrino dove, di fronte alla caserma, era parcheggiata l’Alfa 159 del sottufficiale. Il malvivente ha cosparso la macchina di liquido infiammabile, quindi ha appiccato il fuoco. Le fiamme si sono propagate anche alla Volkswagen posteggiata a fianco di proprietà di un altro carabiniere, l’appuntato Filippo Bonafede. L’attentatore si è quindi dileguato facendo perdere le sue tracce.

Poco dopo un analogo raid incendiario è stato messo a segno in via Michelangelo. I carabinieri di Tortolì, coordinati dai colleghi della Compagnia di Lanusei, stanno lavorando per capire se dietro i due roghi ci sia la stessa mano.