A uccidere Andrea Altea, assessore del Comune di Aggius morto domenica durante una battuta di caccia al cinghiale, sarebbe stata una fucilata partita dall’arma di un compagno in modo diretto e non un colpo di rimbalzo come ipotizzato fino a ieri. A fornire questo dettaglio è La Nuova Sardegna secondo cui il compagno di battuta che avrebbe sparato sarebbe già stato sentito dai Carabinieri che però sull’identità dell’uomo mantengono stretto riserbo. Le indagini, per accertare se ci siano state leggerezze o si sia trattato di un incidente imprevedibile, sono ancora in corso. Non c’è stata nessuna comunicazione di reato colposo.

