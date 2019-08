Il tentativo di rapina al furgone portavalori nei pressi di Dogali, rilancia il problema della sicurezza in Sardegna. Il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais esprime preoccupazione per questo ennesimo fatto di cronaca, fallito solo grazie alla prontezza di riflessi delle guardie giurate. “Le istituzioni devono reagire con forza di fronte a questo ennesimo atto di criminalità che ha colpito la nostra isola – dichiara Pais – Esprimo, a nome dell’intero Consiglio regionale, gratitudine alle forze dell’ordine che stanno cercando di assicurare alla giustizia gli autori dell’assalto”.

“La risposta delle istituzioni – prosegue il presidente dell’Assemblea sarda – per garantire alla popolazione e ai turisti che scelgono la nostra isola per le vacanze, una Sardegna sicura, deve essere immediata. Sono indispensabili più presidi, soprattutto nelle zone interne, e interventi nel sociale potenziando il terzo settore e il mondo dell’associazionismo isolano. Si porranno così le basi per creare quella rivoluzione culturale tesa a sviluppare maggiormente il senso civico e la legalità”.