Animali incustoditi in strada: due feriti e 4 mucche morte. Si cerca l’allevatore

Le mucche incustodite finiscono in strada e per un’auto che percorreva la Statale 131 Dcn l’impatto con gli animali è inevitabile. L’ultimo incidente è accaduto ieri vicino al bivio per Ghilarza, nell’Oristanese.

Nella carambola sono rimaste coinvolte quattro macchine. Il bilancio è di due persone finite al Pronto soccorso e di quattro mucche morte. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al vicino ospedale San Martino di Oristano. Presenti anche i veterinari della Asl territoriali, cui spetta il compito di capire se gli animali sono identificabili per risalire quindi all’allevatore.

Quel tratto di Statale è rimasto chiuso per permettere la rimozione delle mucche decedute e ripulire la strada. Lo scorso 7 dicembre in un incidente avvenuto a Lunamatrona, nel Sud Sardegna, sono state dodici le pecore che avevano invaso la strada e rimaste vittime di un analogo episodio. Altri ovini sono stati poi abbattuti per via delle ferite riportate.

[Foto d’archivio]